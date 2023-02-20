Saleh Al Shehri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saleh Al Shehri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saleh Al Shehri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saleh Al Shehri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saleh Al Shehri 1 Kasım 1993 tarihinde Jeddah şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Saleh Khaled Al-Shehri/ صالح خالد الشهري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saleh Al Shehri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saleh Al Shehri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Saleh Al Shehri'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saleh Al Shehri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saleh Al Shehri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Saleh Al Shehri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saleh Al Shehri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2011 yılında Beira-Mar

1 Haziran 2013 yılında Al-Ahli SFC

1 Haziran 2015 yılında Al-Ahli U23

1 Ağustos 2015 yılında Al-Raed

19 Ağustos 2019 yılında Al-Hilal SFC

4 Ekim 2020 yılında Al-Raed

5 Ekim 2020 yılında Al-Hilal SFC

Saleh Al Shehri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saleh Al Shehri şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Saleh Al Shehri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Ahli SFC (2009-2012)

Suudi Arabistan takımında 11 numaralı formasıyla 14 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 11 gol atmıştır.

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