Saud Abdulhamid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saud Abdulhamid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saud Abdulhamid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saud Abdulhamid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saud Abdulhamid 18 Temmuz 1999 tarihinde Jeddah şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da سعود عبدالحميد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saud Abdulhamid Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triple Keys yapmaktadır. Saud Abdulhamid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Saud Abdulhamid'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Saud Abdulhamid Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/s.abdualhamed66/

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Saud Abdulhamid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saud Abdulhamid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Saud Abdulhamid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saud Abdulhamid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Ittihad Club

22 Ocak 2022 yılında Al-Hilal SFC

Saud Abdulhamid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saud Abdulhamid şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Saud Abdulhamid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Ittihad Club (Jeddah)

Suudi Arabistan takımında 12 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

Suudi Arabistan U23 takımında 23 numaralı formasıyla 9 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Suudi Arabistan Olimpiyat takımında 2 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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