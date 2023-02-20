Luciano Vietto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Vietto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Vietto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Vietto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Vietto 5 Aralık 1993 tarihinde Balnearía şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Luciano Darío Vietto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Vietto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Luciano Vietto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 25 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Luciano Vietto'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luciano Vietto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LucianoVietto

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http://www.instagram.com/lucianovietto/

http://www.facebook.com/lucianoviettooficial/

Luciano Vietto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luciano Vietto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luciano Vietto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Vietto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Racing Club U20

1 Temmuz 2011 yılında Racing Club

4 Ağustos 2014 yılında Villarreal

7 Temmuz 2015 yılında Atlético Madrid

29 Temmuz 2016 yılında Sevilla

30 Haziran 2017 yılında Atlético Madrid

4 Ocak 2018 yılında Valencia

30 Haziran 2018 yılında Atlético Madrid

9 Ağustos 2018 yılında Fulham

30 Haziran 2019 yılında Atlético Madrid

1 Temmuz 2019 yılında Sporting CP

25 Ekim 2020 yılında Al-Hilal SFC

29 Ocak 2022 yılında Al-Shabab

30 Haziran 2022 yılında Al-Hilal SFC

Luciano Vietto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Vietto şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luciano Vietto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Independiente de Balnearia

Arjantin U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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