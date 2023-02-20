Salman Al Faraj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salman Al Faraj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salman Al Faraj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salman Al Faraj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salman Al Faraj 1 Ağustos 1989 tarihinde Medina şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da سلمان الفرج şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salman Al Faraj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salman Al Faraj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 1 Temmuz 2008 tarihinde katılmıştır. Salman Al Faraj'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Salman Al Faraj Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/salman_alfraj13/

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Salman Al Faraj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salman Al Faraj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Salman Al Faraj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salman Al Faraj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Al-Hilal U23

1 Temmuz 2008 yılında Al-Hilal SFC

Salman Al Faraj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salman Al Faraj şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Salman Al Faraj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Hilal Riyadh (2004-2008)

Suudi Arabistan takımında 7 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 71 maçta 8 gol atmıştır.

Suudi Arabistan Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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