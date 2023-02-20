Salem Al Dawsari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salem Al Dawsari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salem Al Dawsari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salem Al Dawsari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salem Al Dawsari 19 Ağustos 1991 tarihinde Wadi Aldwaser şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da سالم الدوسري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salem Al Dawsari Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportlink Agency yapmaktadır. Salem Al Dawsari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Salem Al Dawsari'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Salem Al Dawsari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/29salem/

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Salem Al Dawsari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salem Al Dawsari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Salem Al Dawsari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salem Al Dawsari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Al-Hilal SFC

21 Ocak 2018 yılında Villarreal

30 Haziran 2018 yılında Al-Hilal SFC

Salem Al Dawsari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salem Al Dawsari şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Salem Al Dawsari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 10 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 73 maçta 18 gol atmıştır.

Suudi Arabistan U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Suudi Arabistan Olimpiyat takımında 10 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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