Abdullah Otayf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Otayf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Otayf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Otayf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Otayf 3 Ağustos 1992 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله عطيف şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Otayf Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Otayf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 11 Şubat 2013 tarihinde katılmıştır. Abdullah Otayf'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Otayf Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/otayfff8

http://www.instagram.com/abdullahotayf8/

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Abdullah Otayf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Otayf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Abdullah Otayf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Otayf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2013 yılında Al-Hilal SFC

Abdullah Otayf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Otayf şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Abdullah Otayf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 14 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 1 gol atmıştır.

Suudi Arabistan U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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