Musab Al Juwayr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musab Al Juwayr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musab Al Juwayr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Musab Al Juwayr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Musab Al Juwayr 20 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da مصعب الجوير şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Musab Al Juwayr Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Musab Al Juwayr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Musab Al Juwayr'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Musab Al Juwayr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Musab Al Juwayr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Musab Al Juwayr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Musab Al Juwayr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Hilal SFC

Musab Al Juwayr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Musab Al Juwayr şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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