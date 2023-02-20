Habib Al Wutaian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Habib Al Wutaian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Habib Al Wutaian kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Habib Al Wutaian ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Habib Al Wutaian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Habib Al Wutaian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Habib Al Wutaian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Habib Al Wutaian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Habib Al Wutaian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Habib Al Wutaian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Habib Al Wutaian 8 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حبيب الوطيان şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Habib Al Wutaian Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Habib Al Wutaian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 21 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Habib Al Wutaian'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Habib Al Wutaian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Habib Al Wutaian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Habib Al Wutaian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Habib Al Wutaian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Fateh

21 Ekim 2020 yılında Al-Hilal SFC

30 Ocak 2022 yılında Al-Hazem

30 Haziran 2022 yılında Al-Hilal SFC

Habib Al Wutaian kimdir

Habib Al Wutaian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Habib Al Wutaian şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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Habib Al Wutaian nereli

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