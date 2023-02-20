Nasser Al Dawsari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Al Dawsari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser Al Dawsari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasser Al Dawsari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasser Al Dawsari 19 Aralık 1998 tarihinde Riyadh şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da ناصر الدوسري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasser Al Dawsari Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nasser Al Dawsari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nasser Al Dawsari'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nasser Al Dawsari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasser Al Dawsari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasser Al Dawsari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasser Al Dawsari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Hilal SFC

Nasser Al Dawsari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasser Al Dawsari şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Nasser Al Dawsari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 24 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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