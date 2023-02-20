Yasser Al Shahrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasser Al Shahrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yasser Al Shahrani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yasser Al Shahrani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yasser Al Shahrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasser Al Shahrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yasser Al Shahrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasser Al Shahrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasser Al Shahrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasser Al Shahrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasser Al Shahrani 25 Mayıs 1992 tarihinde Dammam şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Yasser bin Gharsan bin Saeed Al-Mohammadi Al-Shahrani/ ياسر غرسان الشهراني şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasser Al Shahrani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yasser Al Shahrani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Yasser Al Shahrani'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yasser Al Shahrani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iyasser12/

Yasser Al Shahrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yasser Al Shahrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yasser Al Shahrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasser Al Shahrani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Al-Qadsiah FC

1 Temmuz 2012 yılında Al-Hilal SFC

Yasser Al Shahrani kimdir

Yasser Al Shahrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasser Al Shahrani şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Al-Qadsiah FC (2008-2010)

Yasser Al Shahrani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan takımında 13 numaralı formasıyla 7 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 73 maçta 2 gol atmıştır.

Suudi Arabistan U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Suudi Arabistan Olimpiyat takımında 13 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Yasser Al Shahrani nereli

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