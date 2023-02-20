Abraham Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abraham Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abraham Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abraham Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abraham Rodriguez 19 Temmuz 2002 tarihinde Thornton, Colorado şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abraham Rodriguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 20 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Abraham Rodriguez'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abraham Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abraham Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abraham Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abraham Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2019 yılında Switchbacks FC

7 Ağustos 2019 yılında Rapids Academy

8 Ağustos 2019 yılında Switchbacks FC

20 Şubat 2020 yılında Colorado

21 Şubat 2020 yılında Switchbacks FC

30 Kasım 2020 yılında Colorado

29 Mart 2021 yılında Switchbacks FC

30 Kasım 2021 yılında Colorado

24 Mart 2022 yılında Colorado 2

30 Kasım 2022 yılında Colorado

Abraham Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abraham Rodriguez şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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