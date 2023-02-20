Moise Bombito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moise Bombito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moise Bombito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Moise Bombito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Moise Bombito 30 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Kanada uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Moise Bombito Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Axia Sports Management yapmaktadır. Moise Bombito, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Moise Bombito'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Moise Bombito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Moise Bombito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında Iowa Western
1 Mayıs 2022 yılında Seacoast United
31 Temmuz 2022 yılında Iowa Western
1 Ağustos 2022 yılında UNH Wildcats
21 Aralık 2022 yılında Colorado
Moise Bombito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Moise Bombito şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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