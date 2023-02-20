Moise Bombito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moise Bombito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Moise Bombito kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moise Bombito ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.