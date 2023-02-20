Ralph Priso Mbongue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ralph Priso Mbongue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ralph Priso Mbongue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ralph Priso Mbongue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ralph Priso Mbongue 2 Ağustos 2002 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kanada,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Ralph-William Johnson Priso-Mbongue şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ralph Priso Mbongue Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ralph Priso Mbongue'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ralph Priso Mbongue Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ralphpriso/

Ralph Priso Mbongue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ralph Priso Mbongue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ralph Priso Mbongue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ralph Priso Mbongue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında TFC Academy

5 Mart 2019 yılında Toronto FC II

14 Ekim 2020 yılında Toronto

9 Haziran 2021 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2021 yılında Toronto

11 Haziran 2022 yılında Toronto FC II

13 Haziran 2022 yılında Toronto

9 Temmuz 2022 yılında Colorado

Ralph Priso Mbongue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ralph Priso Mbongue şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ralph Priso Mbongue Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Clairlea-Westview SC (2006-2013)North Toronto Nitros (2014-2016)Toronto FC (2017-2019)

Kanada U17 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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