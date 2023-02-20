Jonathan Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Lewis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Lewis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Lewis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Lewis 4 Haziran 1997 tarihinde Atlanta, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Jeremy Lewis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Lewis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 8 Mayıs 2019 tarihinde katılmıştır. Jonathan Lewis'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Lewis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Jon_lewis710

http://www.instagram.com/jon_lewis7/

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Jonathan Lewis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Lewis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonathan Lewis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Lewis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2017 yılında New York City

17 Eylül 2018 yılında Louisville City

13 Ekim 2018 yılında New York City

8 Mayıs 2019 yılında Colorado

Jonathan Lewis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Lewis şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonathan Lewis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chicago Fire, RIASA, Kendall SC

Amerika Birleşik Devletleri takımında 15 numaralı formasıyla 28 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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