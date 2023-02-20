Michael Edwards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Edwards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Edwards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Edwards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Edwards 27 Kasım 2000 tarihinde Woodbridge, Virginia şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Michael Joseph Edwards şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Edwards Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 4 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Edwards'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Michael Edwards Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Edwards isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Edwards Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Edwards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2019 yılında Wolfsburg II

4 Mart 2021 yılında Colorado

29 Mart 2021 yılında Switchbacks FC

30 Kasım 2021 yılında Colorado

24 Mart 2022 yılında Colorado 2

30 Ağustos 2022 yılında Colorado

31 Ağustos 2022 yılında Switchbacks FC

30 Kasım 2022 yılında Colorado

Michael Edwards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Edwards şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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