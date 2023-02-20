Jackson Travis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jackson Travis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jackson Travis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jackson Travis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jackson Travis 23 Şubat 2004 tarihinde Jackson, Mississippi şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jackson Travis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jackson Travis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 4 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jackson Travis'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jackson Travis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jackson Travis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jackson Travis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jackson Travis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2022 yılında Colorado

24 Mart 2022 yılında Colorado 2

30 Kasım 2022 yılında Colorado

Jackson Travis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jackson Travis şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.