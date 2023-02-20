Sebastian Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Anderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Anderson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Anderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Anderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Anderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Anderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Anderson 8 Ağustos 2002 tarihinde Sacramento, California şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Sun Anderson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Anderson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Anderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 3 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Sebastian Anderson'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Anderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Anderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Anderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Anderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Nisan 2019 yılında Colorado

17 Mayıs 2019 yılında Switchbacks FC

30 Kasım 2019 yılında Colorado

21 Şubat 2020 yılında Switchbacks FC

30 Kasım 2020 yılında Colorado

29 Mart 2021 yılında Switchbacks FC

30 Kasım 2021 yılında Colorado

24 Mart 2022 yılında Colorado 2

15 Eylül 2022 yılında Colorado

16 Eylül 2022 yılında Switchbacks FC

30 Kasım 2022 yılında Colorado

Sebastian Anderson kimdir

Sebastian Anderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Anderson şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Anderson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 15 numaralı formasıyla 29 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Sebastian Anderson nereli

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