Sam Nicholson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Nicholson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Nicholson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Nicholson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Nicholson 20 Ocak 1995 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Sam Alastair Nicholson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Nicholson Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sam Nicholson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Nicholson'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sam Nicholson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SamNicholsonn

http://www.instagram.com/samnich28/

Haberin Devamı

Sam Nicholson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Nicholson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 775 Bin € kadar çıkmıştır.

Sam Nicholson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Nicholson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2013 yılında Heart of Midl.

10 Temmuz 2017 yılında Minnesota

1 Mayıs 2018 yılında Colorado

22 Temmuz 2020 yılında Bristol Rovers

7 Temmuz 2022 yılında Colorado

Sam Nicholson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Nicholson şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sam Nicholson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Heart of Midlothian FC (2007-2013)

İskoçya U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.