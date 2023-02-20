Diego Rubio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Rubio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Rubio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Rubio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diego Rubio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Rubio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Rubio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Rubio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Rubio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Rubio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Rubio 15 Mayıs 1993 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Şili,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Iván Rubio Köstner şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Rubio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Diego Rubio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 18 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Diego Rubio'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Rubio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DiegoRubio_

http://www.instagram.com/diegorubiok/

Diego Rubio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Rubio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Diego Rubio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Rubio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Colo Colo U19

1 Ocak 2011 yılında Colo Colo

1 Temmuz 2011 yılında Sporting CP

1 Temmuz 2012 yılında Sporting B

2 Eylül 2013 yılında Pandurii

31 Aralık 2013 yılında Sporting B

3 Şubat 2014 yılında Sandnes Ulf

31 Aralık 2014 yılında Sporting B

31 Ağustos 2015 yılında Real Valladolid

8 Mart 2016 yılında Kansas City

31 Ağustos 2016 yılında Real Valladolid

1 Eylül 2016 yılında Kansas City

18 Aralık 2018 yılında Colorado

Diego Rubio kimdir

Diego Rubio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Rubio şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CD Universidad Católica (2005-07), CSD Colo Colo (2007-10)

Diego Rubio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 25 numaralı formasıyla 23 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Diego Rubio nereli

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