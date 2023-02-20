Michael Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Barrios ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Barrios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Barrios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Barrios 21 Nisan 1991 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Michael David Barrios Puerta şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Barrios Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Michael Barrios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Barrios'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Barrios Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/michael_barrios_21/

Michael Barrios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Barrios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michael Barrios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Barrios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Uniautónoma

20 Şubat 2015 yılında Dallas

13 Ocak 2021 yılında Colorado

Michael Barrios kimdir

Michael Barrios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Barrios şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Michael Barrios nereli

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