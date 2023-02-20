William Yarbrough kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Yarbrough Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Yarbrough adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Yarbrough Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Yarbrough 20 Mart 1989 tarihinde Aguascalientes şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da William Paul Yarbrough Story şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Yarbrough Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. William Yarbrough, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 2 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. William Yarbrough'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

William Yarbrough Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Yarbrough isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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William Yarbrough Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Yarbrough futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında CF Pachuca U17

1 Temmuz 2005 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2007 yılında Pachuca II

1 Temmuz 2010 yılında Tampico Madero

30 Haziran 2011 yılında Pachuca

1 Temmuz 2011 yılında Tulancingo

31 Aralık 2011 yılında Pachuca

1 Ocak 2012 yılında León

30 Haziran 2013 yılında Pachuca

1 Temmuz 2013 yılında León

6 Mart 2020 yılında Colorado

30 Kasım 2020 yılında León

2 Şubat 2021 yılında Colorado

William Yarbrough Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Yarbrough şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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