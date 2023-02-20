Andreas Maxso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Maxso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Maxso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Maxso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Maxso 18 Mart 1994 tarihinde Hvidovre şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Beyer Maxsø şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Maxso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Andreas Maxso, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andreas Maxso'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Andreas Maxso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andreas_maxs/

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Andreas Maxso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Maxso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andreas Maxso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Maxso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FCN Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2013 yılında Nordsjaelland

31 Temmuz 2017 yılında Osmanlıspor

1 Temmuz 2018 yılında FC Zürich

3 Temmuz 2019 yılında KFC Uerdingen

9 Eylül 2019 yılında Bröndby IF

31 Ocak 2023 yılında Colorado

Andreas Maxso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Maxso şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andreas Maxso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brøndby IF, FC Nordsjaelland (-2013)

Danimarka takımında 6 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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