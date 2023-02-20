Steven Beitashour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Beitashour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Beitashour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Beitashour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Beitashour 1 Şubat 1987 tarihinde San José, California şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da مهرداد بیت‌آشور şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Beitashour Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSA yapmaktadır. Steven Beitashour, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 19 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Steven Beitashour'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Steven Beitashour Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sbeita33/

Steven Beitashour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Beitashour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Beitashour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Beitashour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2010 yılında San Jose

27 Ocak 2014 yılında Vancouver

18 Aralık 2015 yılında Toronto

24 Ocak 2018 yılında LAFC

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

19 Eylül 2020 yılında Colorado

Steven Beitashour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Beitashour şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Steven Beitashour Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Leland High School (2001-2005), San Diego State Aztecs (2005-2009)

İran takımında 20 numaralı formasıyla 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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