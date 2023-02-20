Bryan Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryan Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bryan Acosta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Bryan Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryan Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Acosta 24 Kasım 1993 tarihinde La Ceiba şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Honduras uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Josué Acosta Ramos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Acosta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bryan Acosta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bryan Acosta'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bryan Acosta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bryanacosta821/

Bryan Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bryan Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2017 yılında CD Tenerife

8 Ocak 2019 yılında Dallas

19 Ocak 2022 yılında Colorado

Bryan Acosta kimdir

Bryan Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Acosta şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Bryan Acosta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Honduras takımında 6 numaralı formasıyla 6 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 59 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bryan Acosta nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Yousef Aymen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Aymen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yousef Aymen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Aymen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gregore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gregore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bassam Al Rawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bassam Al Rawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bassam Al Rawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bassam Al Rawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harvey Neville kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harvey Neville Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harvey Neville kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harvey Neville Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Muratpaşa belediyesi kente gelen depremzedeler için ev eşyası ücretsiz mağaza yardım kampanyası başlattı
Muratpaşa belediyesi kente gelen depremzedeler için ev eşyası ücretsiz mağaza yardım kampanyası başlattı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!