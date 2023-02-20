Bryan Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Acosta 24 Kasım 1993 tarihinde La Ceiba şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Honduras uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Josué Acosta Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Acosta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bryan Acosta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bryan Acosta'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bryan Acosta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bryanacosta821/

Bryan Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bryan Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2017 yılında CD Tenerife

8 Ocak 2019 yılında Dallas

19 Ocak 2022 yılında Colorado

Bryan Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Acosta şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Bryan Acosta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Honduras takımında 6 numaralı formasıyla 6 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 59 maçta 2 gol atmıştır.

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