Braian Galvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Galvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Braian Galvan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Braian Galvan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Braian Galvan 6 Ekim 2000 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Braian Alejandro Galván şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Braian Galvan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 7 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Braian Galvan'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Braian Galvan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/galvan.braian10/

Braian Galvan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Braian Galvan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Braian Galvan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Braian Galvan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında CA Colón II

7 Temmuz 2020 yılında Colorado

Braian Galvan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Braian Galvan şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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