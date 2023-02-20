Anthony Markanich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Markanich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Markanich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Markanich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Markanich 26 Aralık 1999 tarihinde Bourbonnais, Illinois şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri,Filipinler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Markanich Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Markanich'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anthony Markanich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anthonymarkanich/

Anthony Markanich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Markanich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anthony Markanich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Markanich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında NIU Huskies

11 Ocak 2022 yılında Colorado

24 Mart 2022 yılında Colorado 2

30 Kasım 2022 yılında Colorado

Anthony Markanich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Markanich şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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