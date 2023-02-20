Oliver Larraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Larraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Larraz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Larraz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Larraz 16 Eylül 2001 tarihinde Denver, Colorado şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Love Larraz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Larraz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Oliver Larraz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 3 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Oliver Larraz'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oliver Larraz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Larraz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Larraz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Larraz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2019 yılında Duisburg U19

1 Ocak 2020 yılında Barca Academy

1 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2021 yılında Colorado

6 Ağustos 2021 yılında San Diego Loyal

30 Kasım 2021 yılında Colorado

Oliver Larraz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Larraz şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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