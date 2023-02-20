Kevin Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Cabral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Cabral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Cabral 10 Temmuz 1999 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Cabral Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OG yapmaktadır. Kevin Cabral, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 8 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Cabral'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Kevin Cabral Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kevincabral26/

Kevin Cabral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Cabral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Cabral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Cabral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Paris SG U19

5 Temmuz 2017 yılında Valenciennes B

21 Şubat 2019 yılında Valenciennes FC

8 Nisan 2021 yılında Los Angeles

8 Aralık 2022 yılında Colorado

Kevin Cabral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Cabral şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Paris Saint-Germain (2012-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.