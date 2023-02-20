Darren Yapi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darren Yapi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darren Yapi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darren Yapi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darren Yapi 19 Kasım 2004 tarihinde Denver, Colorado şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Darren Kissy Yapi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darren Yapi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 3 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Darren Yapi'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Darren Yapi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darren Yapi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darren Yapi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darren Yapi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2020 yılında Switchbacks FC

30 Kasım 2020 yılında Rapids Academy

3 Mart 2021 yılında Colorado

24 Mart 2022 yılında Colorado 2

30 Kasım 2022 yılında Colorado

Darren Yapi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darren Yapi şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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