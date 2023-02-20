Danny Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Wilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Wilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Wilson 27 Aralık 1991 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel John Wilson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Wilson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Danny Wilson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 29 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Danny Wilson'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Wilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Wilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Danny Wilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Wilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2009 yılında Glasgow Rangers

1 Temmuz 2010 yılında Liverpool

1 Ocak 2012 yılında Blackpool

1 Mayıs 2012 yılında Liverpool

22 Kasım 2012 yılında Bristol City

17 Ocak 2013 yılında Liverpool

18 Ocak 2013 yılında Heart of Midl.

31 Mayıs 2013 yılında Liverpool

1 Temmuz 2013 yılında Heart of Midl.

1 Temmuz 2015 yılında Glasgow Rangers

29 Ocak 2018 yılında Colorado

Danny Wilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Wilson şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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