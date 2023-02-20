Collen Warner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Collen Warner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Collen Warner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Collen Warner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Collen Warner 24 Haziran 1988 tarihinde Denver, Colorado şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Collen Warner Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 30 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Collen Warner'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Collen Warner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Collen Warner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Collen Warner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Collen Warner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2006 yılında Portland Pilots

1 Mayıs 2007 yılında Colorado U23

1 Ağustos 2007 yılında Portland Pilots

14 Ocak 2010 yılında Salt Lake

23 Kasım 2011 yılında Montreal

16 Mayıs 2014 yılında Toronto

2 Mart 2016 yılında Houston

13 Aralık 2016 yılında Minnesota

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

17 Nisan 2019 yılında FC Helsingör

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

30 Haziran 2020 yılında Colorado

Collen Warner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Collen Warner şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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