Aboubacar Keita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aboubacar Keita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aboubacar Keita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aboubacar Keita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aboubacar Keita 6 Nisan 2000 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Gine uyrukludur.Gerçek adı da Aboubacar Kobele Keita şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aboubacar Keita Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sync Global Sports yapmaktadır. Aboubacar Keita, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aboubacar Keita'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aboubacar Keita Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Aboubacar_11

http://www.instagram.com/boubakeita30/

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Aboubacar Keita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aboubacar Keita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aboubacar Keita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aboubacar Keita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Virginia Cavs

22 Ocak 2019 yılında Columbus Crew

6 Mart 2019 yılında Richmond

13 Mayıs 2019 yılında Columbus Crew

5 Ocak 2022 yılında Colorado

Aboubacar Keita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aboubacar Keita şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aboubacar Keita Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Westerville North High School, Santos Columbus SC

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 13 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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