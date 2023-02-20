Maxtm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxtm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxtm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxtm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxtm 12 Mayıs 2001 tarihinde Juiz de Fora şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Max Alves da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxtm Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ferreira yapmaktadır. Maxtm, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Maxtm'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Maxtm Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/max_alves/

Maxtm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxtm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Maxtm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxtm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2021 yılında Cuiabá-MT

31 Aralık 2021 yılında Flamengo

6 Ocak 2022 yılında Colorado

Maxtm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxtm şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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