Keegan Rosenberry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keegan Rosenberry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keegan Rosenberry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keegan Rosenberry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keegan Rosenberry 11 Aralık 1993 tarihinde Harrisburg, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keegan Rosenberry Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 19 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Keegan Rosenberry'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Keegan Rosenberry Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/K_J_Rose

Keegan Rosenberry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keegan Rosenberry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Keegan Rosenberry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keegan Rosenberry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Georgetown

1 Mayıs 2014 yılında Reading United

1 Ağustos 2014 yılında Georgetown

1 Mayıs 2015 yılında Reading United

1 Ağustos 2015 yılında Georgetown

14 Ocak 2016 yılında Philadelphia

19 Haziran 2017 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2017 yılında Philadelphia

19 Aralık 2018 yılında Colorado

Keegan Rosenberry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keegan Rosenberry şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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