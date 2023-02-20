Cole Bassett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cole Bassett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cole Bassett kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cole Bassett ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cole Bassett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cole Bassett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cole Bassett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cole Bassett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cole Bassett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cole Bassett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cole Bassett 28 Temmuz 2001 tarihinde Littleton, Colorado şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Cole John Bassett şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cole Bassett Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Cole Bassett, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 10 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Cole Bassett'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cole Bassett Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/colebassett_/?hl=de

Cole Bassett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cole Bassett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cole Bassett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cole Bassett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında Rapids Academy

10 Ağustos 2018 yılında Colorado

20 Ocak 2022 yılında Feyenoord

12 Ağustos 2022 yılında Colorado

13 Ağustos 2022 yılında Fortuna Sittard

31 Aralık 2022 yılında Colorado

Cole Bassett kimdir

Cole Bassett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cole Bassett şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Colorado Rapids Academy (2017/2018)

Cole Bassett Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 11 numaralı formasıyla 19 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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Cole Bassett nereli

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