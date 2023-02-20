Dantouma Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dantouma Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dantouma Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dantouma Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dantouma Toure 12 Haziran 2004 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Gine uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dantouma Toure Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Dantouma Toure, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 4 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Dantouma Toure'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dantouma Toure Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/d.toure37/

Dantouma Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dantouma Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dantouma Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dantouma Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NYRB Academy

16 Temmuz 2020 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2020 yılında NYRB Academy

4 Mart 2021 yılında Colorado

13 Mayıs 2021 yılında Switchbacks FC

30 Kasım 2021 yılında Colorado

24 Mart 2022 yılında Colorado 2

30 Kasım 2022 yılında Colorado

Dantouma Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dantouma Toure şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.