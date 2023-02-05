Alex Gersbach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Gersbach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Gersbach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Gersbach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Gersbach 8 Mayıs 1997 tarihinde Auburn, New South Wales şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Avustralya,Yunanistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Gersbach Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Alex Gersbach, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Gersbach'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alex Gersbach Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexgersbach/

Alex Gersbach Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Gersbach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alex Gersbach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Gersbach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2014 yılında Sydney FC

31 Ocak 2016 yılında Rosenborg

22 Ocak 2018 yılında Lens

30 Haziran 2018 yılında Rosenborg

23 Ocak 2019 yılında NAC Breda

8 Temmuz 2019 yılında Aarhus GF

31 Ağu 2021 yılında Grenoble

31 Ocak 2023 yılında Colorado

Alex Gersbach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Gersbach şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Alex Gersbach Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya takımında 3 numaralı formasıyla 4 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.