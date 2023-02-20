Lalas Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lalas Abubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lalas Abubakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lalas Abubakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lalas Abubakar 25 Aralık 1994 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Alhassan Abubakar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lalas Abubakar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 20 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Lalas Abubakar'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lalas Abubakar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lalasabubakar/

Lalas Abubakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lalas Abubakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lalas Abubakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lalas Abubakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2015 yılında Charlotte

1 Ağustos 2015 yılında Dayton Flyers

1 Mayıs 2016 yılında Michigan Bucks

1 Ağustos 2016 yılında Dayton Flyers

13 Ocak 2017 yılında Columbus Crew

6 Nisan 2017 yılında Pittsburgh

30 Kasım 2017 yılında Columbus Crew

8 Mayıs 2019 yılında Colorado

19 Kasım 2019 yılında Columbus Crew

20 Kasım 2019 yılında Colorado

Lalas Abubakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lalas Abubakar şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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