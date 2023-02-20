Jack Price kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Price Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Price adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Price Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Price 19 Aralık 1992 tarihinde Shrewsbury şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jack Alexander Price şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Price Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Jack Price, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 12 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Jack Price'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jack Price Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Price isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jack Price Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Price futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Wolves Res.

1 Temmuz 2013 yılında Wolverhampton

1 Eylül 2014 yılında Yeovil Town

1 Ekim 2014 yılında Wolverhampton

7 Ekim 2014 yılında Leyton Orient

3 Aralık 2014 yılında Wolverhampton

12 Ocak 2018 yılında Colorado

Jack Price Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Price şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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