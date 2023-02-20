Calvin Harris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calvin Harris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calvin Harris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calvin Harris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calvin Harris 20 Mart 2000 tarihinde Middlesbrough şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere,Hong Kong uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calvin Harris Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Calvin Harris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Rapids futbol takımında oynamaktadır. Colorado Rapids takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Calvin Harris'nin Colorado Rapids ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Calvin Harris Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/calvinharris2000/

Calvin Harris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Calvin Harris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Calvin Harris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calvin Harris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında W. Phoenix Alt.

1 Temmuz 2018 yılında W. Phoenix Res.

1 Ocak 2019 yılında Demon Deacons

21 Ocak 2021 yılında Cincinnati

21 Aralık 2022 yılında Colorado

Calvin Harris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calvin Harris şuan Colorado Rapids takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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