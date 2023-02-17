Adrian Hajdari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Hajdari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Hajdari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Hajdari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Hajdari 31 Mayıs 2000 tarihinde Gostivar şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Адриан Хајдари şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Hajdari Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Adrian Hajdari, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Hajdari'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Hajdari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Hajdari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Hajdari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Hajdari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2011 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2016 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2018 yılında Rapid Wien II

1 Ocak 2020 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2021 yılında Rapid Wien II

Adrian Hajdari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Hajdari şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adrian Hajdari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Donau (2010-)

Kuzey Makedonya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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