Felix Holzhacker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Holzhacker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Holzhacker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Holzhacker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Holzhacker 19 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Holzhacker Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Felix Holzhacker, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Felix Holzhacker'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felix Holzhacker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Holzhacker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Holzhacker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Holzhacker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2016 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2020 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2021 yılında FC Admira II

30 Haziran 2022 yılında Rapid Wien II

Felix Holzhacker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Holzhacker şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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