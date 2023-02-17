Almir Oda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almir Oda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Almir Oda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Almir Oda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Almir Oda 10 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya,Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Almir Oda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Almir Oda, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Almir Oda'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Almir Oda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Almir Oda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Almir Oda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Almir Oda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Post Wien Jgd

1 Temmuz 2013 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2021 yılında Rapid Wien II

Almir Oda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Almir Oda şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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