Mark Habetler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Habetler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Habetler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mark Habetler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mark Habetler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Habetler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Habetler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Habetler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Habetler 3 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Habetler Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Mark Habetler, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mark Habetler'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Habetlerboyu ve yaşı kaç

Mark Habetler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Habetler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Mark Habetler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Habetler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2020 yılında Rapid Wien II

Mark Habetler kimdir

Mark Habetler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Habetler şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

First Vienna FC (2008-)

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Mark Habetler nereli

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