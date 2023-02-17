Mucahit İbrahimoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mucahit İbrahimoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mucahit İbrahimoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mucahit İbrahimoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mucahit İbrahimoglu 9 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mucahit İbrahimoglu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Mucahit İbrahimoglu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mucahit İbrahimoglu'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mucahit İbrahimoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mucahit İbrahimoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mucahit İbrahimoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mucahit İbrahimoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2012 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2020 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2021 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien II

Mucahit İbrahimoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mucahit İbrahimoglu şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

First Vienna FC (2010-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.