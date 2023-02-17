Aristot Tambwe Kasengele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aristot Tambwe Kasengele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aristot Tambwe Kasengele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aristot Tambwe Kasengele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aristot Tambwe Kasengele 4 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aristot Tambwe Kasengele Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Aristot Tambwe Kasengele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aristot Tambwe Kasengele'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aristot Tambwe Kasengele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aristot Tambwe Kasengele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aristot Tambwe Kasengele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aristot Tambwe Kasengele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2013 yılında SC Großfeld Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında SV Donau Altyap

1 Temmuz 2017 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2021 yılında Rapid Wien II

Aristot Tambwe Kasengele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aristot Tambwe Kasengele şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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