Niklas Lang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Lang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Lang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Lang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Lang 14 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Lang Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Niklas Lang, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niklas Lang'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Niklas Lang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Lang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Niklas Lang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Lang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2010 yılında SV Sigleß Jgd

1 Temmuz 2013 yılında Pöttsching J.

1 Ağu 2015 yılında SV Sigleß Jgd

1 Ağu 2016 yılında Mattersburg Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Burgenland U15

1 Temmuz 2019 yılında Burgenland U16

1 Temmuz 2020 yılında Burgenland U18

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien II

Niklas Lang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Lang şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ASV Pöttsching (2009-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.