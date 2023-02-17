Pascal Fallmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Fallmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pascal Fallmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pascal Fallmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pascal Fallmann 7 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pascal Fallmann Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GROW yapmaktadır. Pascal Fallmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pascal Fallmann'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pascal Fallmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pascal Fallmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pascal Fallmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pascal Fallmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2020 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien

Pascal Fallmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pascal Fallmann şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pascal Fallmann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SKN St. Pölten (2009-)

Avusturya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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