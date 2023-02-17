Roman Kerschbaum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Kerschbaum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Kerschbaum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Kerschbaum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Kerschbaum 19 Ocak 1994 tarihinde Neunkirchen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Kerschbaum Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Roman Kerschbaum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Kerschbaum'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Roman Kerschbaum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Kerschbaum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Kerschbaum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Kerschbaum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2004 yılında Neunkirchen J.

10 Ağu 2005 yılında Kottingbrunn J.

15 Temmuz 2007 yılında St. Pölten Jgd

1 Temmuz 2008 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2009 yılında St. Pölten U17

1 Temmuz 2011 yılında St. Pölten U18

1 Temmuz 2012 yılında Nürnberg II

19 Ocak 2015 yılında Grödig

1 Temmuz 2016 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2019 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien

Roman Kerschbaum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Kerschbaum şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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