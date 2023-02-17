Michael Sollbauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Sollbauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Sollbauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Sollbauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Sollbauer 15 Mayıs 1990 tarihinde St. Veit an der Glan şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Sollbauer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Michael Sollbauer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Sollbauer'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michael Sollbauer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m_sole26/

Haberin Devamı

Michael Sollbauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Sollbauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michael Sollbauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Sollbauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında AKA Kärnten U15

1 Temmuz 2005 yılında AKA Kärnten U17

1 Temmuz 2007 yılında AKA Kärnten U19

1 Temmuz 2008 yılında Austria Kärnten

1 Temmuz 2010 yılında WAC - St. Andrä

24 Ocak 2020 yılında FC Barnsley

7 Temmuz 2021 yılında Dresden

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien

Michael Sollbauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Sollbauer şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

WSG Wietersdorf (09/1996-), FC Kärnten, SK Austria Kärnten

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.